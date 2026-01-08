ارتفاع أسعار الذهب في بغداد مقابل تراجعها لدى أربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 917 ألف دينار، وسعر الشراء 913 ألف دينار، في حين كانت قد سجلت يوم أمس الأربعاء 914 ألف دينار.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 887 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 883 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 صباح اليوم، بين 920 ألفاً و930 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 ألفاً و900 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 960 ألف دينار، وعيار 21 عند 918 ألف دينار، فيما وصل سعر بيع عيار 18 إلى 786 ألف دينار.