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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-11T08:12:02+0000
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 386 الف دينار، وسعر شراء 382 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 381 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 346 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 342 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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