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ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-24T07:40:51+0000
ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (24 اب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً، مبيناً أن سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 369 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 364 الفاً.

وأوضح مراسلنا، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 334 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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