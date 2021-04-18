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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-18T07:39:30+0000
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (18 نيسان 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 367.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 361.5 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 337.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

وعزا أصحاب صاغة الذهب في شارع النهر ارتفاع الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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