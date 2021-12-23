سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-23T09:30:29+0000
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (23 كانون الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 370 الف دينار، و سعر الشراء 366 الفاً، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الاربعاء 365 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 340 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-16 09:20:53
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-05 09:40:23
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-09 10:24:07
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-31 08:09:49
ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-15 08:11:36
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

مثقال الذهب العراقي يتجاوز الـ400 ألف دينار

Date: 2021-06-03 09:09:50
مثقال الذهب العراقي يتجاوز الـ400 ألف دينار

لليوم الثاني توالياً.. أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-04 09:48:55
لليوم الثاني توالياً.. أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-13 09:45:44
استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية