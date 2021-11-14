ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (14 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 384 الف دينار، و سعر الشراء 380 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 382 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 354 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).