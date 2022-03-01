ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (1 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في محال الصاغة في الاسواق المحلية، سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و400 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و370 الف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار الذهب في " أسواق الجملة " ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 390 الف دينار، وسعر شراء 386 الفاً، فيما كانت أسعار البيع ليوم أمس الاثنين 386 ألف دينار.

وبين أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 360 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 356 ألفا.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).