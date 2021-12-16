سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-16T09:00:40+0000
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (16 كانون الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 366 الف دينار، و سعر الشراء 362 الفاً، فيما بلغت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 363 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 336 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-14 09:09:53
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-10-09 07:42:23
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-27 08:54:40
على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Date: 2021-04-07 07:54:39
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-30 09:19:20
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

Date: 2021-06-09 09:22:24
البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

Date: 2021-09-30 08:59:42
إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق