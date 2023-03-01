ارتفاع أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء 386 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 362 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).