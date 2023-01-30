ارتفاع أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 442 الف دينار، وسعر الشراء 438 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 438 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 412 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 408 ألاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و 450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 ألاف و420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 515 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار وسجل عيار 21 للبيع 450 الف دينار، فيما سجل عيار 18 للبيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).