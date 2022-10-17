ارتفاع أسعار الذهب في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والاجنبي، يوم الاثنين، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 339 الف دينار، وسعر الشراء 335 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 336 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 309 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 305 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع 365 ألف دينار لمثقال الذهب من عيار 21، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 355 الف دينار للمثقال الواحد.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.