ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط ترقب لجهود التهدئة بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية دعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4042.69 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 4047.40 دولاراً للأونصة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، إذ يقيّم المستثمرون جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية، وتلقي إيران مقترحاً من الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في محاولة لإحياء الاتفاق المؤقت وتمهيد الطريق نحو اتفاق دائم.

كما أدى التصعيد الأخير إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يؤثر في توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.2% إلى 57.67 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1607.20 دولاراً للأونصة، فيما واصل البلاديوم تحقيق مكاسب خلال التعاملات.