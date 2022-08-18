ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بعد تراجع لثلاث جلسات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو طفيف خلال تداولات اليوم الخميس، بعد تراجعها على مدار الجلسات الثلاث الماضية، فيما تراجعت غالبية المعادن النفيسة الأخرى .

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.15 دولاران إلى 1767.61 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 06.14 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت 0.05% تعادل 1.05 دولار لتصل إلى 1777.8 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين بنسبة 0.48% إلى 916.45 دولارا، وانخفضت الفضة بنسبة 0.52% إلى 19.63 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.04% إلى 2137.52 دولارا.