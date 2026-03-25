ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% مع انخفاض الدو

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 2%، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، فيما ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف المخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 2.5% ليصل إلى 4587.09 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 4.2% لتبلغ 4586.10 دولارًا.

وجاء هذا الارتفاع مع تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما ساهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل في تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم، خاصة مع تزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة قدمت خطة من 15 نقطة إلى إيران تهدف إلى إنهاء الحرب، وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.6% لتصل إلى 73.78 دولارًا للأونصة، كما زاد البلاتين بنسبة 2.2% ليبلغ 1978.10 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% ليسجل 1461.56 دولارًا.