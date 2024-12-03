ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد و استقرارها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 553 الف دينار، وسعر الشراء 549 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 523 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 519 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 555 الف دينار 565 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 525 الفا و 535 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 650 الف دينار، وعيار 21 بيع 570 الف دينار، وعيار 18 بيع 488 ألف دينار .