ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (27 اب 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 682 الف دينار، وسعر الشراء 678 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 679 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 652 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 648 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 685 الف و 695 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 655 الفا و 665 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث بلغ عيار 22 بيع 707 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 بيع 578 ألف دينار.