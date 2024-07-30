ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد و استقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء،(30 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 505 آلاف دينار، وسعر الشراء 501 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 475 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 471 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 505 الاف دينار 515 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 475 الفا و 485 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 577 ألف دينار، وعيار 22 بيع 530 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 505 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 433 ألف دينار.