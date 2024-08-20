ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 531 الف دينار، وسعر الشراء 527 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 501 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 497 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 الف دينار و 545 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و 515 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 600 الف دينار وعيار 22 بيع 550 الف دينار، وعيار 21 بيع 525 الف دينار، وعيار 18 بيع 450 ألف دينار .