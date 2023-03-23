ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفض في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (23 آذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 428 الف دينار، وسعر الشراء 424 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 417 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 398 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 394 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألف و 410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد انخفضت عما سجلته ليوم الاثنين الماضي حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 498 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 444 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).