ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الأربعاء ( 30 تموز/يوليو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 659 الف دينار، وسعر الشراء 655 الف دينار. فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 657 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 639 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 635 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و650 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث بلغ عيار 22 بيع 683 ألف دينار ،وعيار 21 بيع 652 ألف دينار، وعيار 18 بيع 558 ألف دينار .