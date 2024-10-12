ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت(12 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 573 الف دينار، وسعر الشراء 569 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 543 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 539 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575 الف دينار و 585 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 545 الفا و 555 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 663 ألف دينار، وعيار 21 بيع 580 ألف دينار، وعيار 18 بيع 497 ألف دينار.