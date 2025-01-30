ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 588 الف دينار، وسعر الشراء 584 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 558 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 554 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 590 الف دينار و 600 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 560 الفا و 570 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 666 ألف دينار، وعيار 22 بيع 610 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 583 ألف دينار، وعيار 18 بيع 500 الف دينار .