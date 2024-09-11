ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (11 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 533 الف دينار، وسعر الشراء 529 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 503 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 499 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 الف دينار 545 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف، و 515 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع 455 ألف دينار.