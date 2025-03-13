ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (13 آذار/مارس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 608 آلاف دينار، وسعر الشراء 604 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 578 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 574 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 610 الاف دينار و 620 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 580 الفا و 590 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 613 ألف دينار، وعيار 18 بيع 525 ألف دينار.