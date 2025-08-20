ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الأربعاء، ( 20 آب 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 669 الف دينار، وسعر الشراء 665 الف دينار، فيما سجلت امس الثلاثاء 667 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 639 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 635 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار و 680 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث بلغ عيار 22 بيع 696 ألف دينار ،وعيار 21 بيع 665 ألف دينار، وعيار 18 بيع 570 ألف دينار.