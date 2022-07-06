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ارتفاع أسعار الذهب بعد 45 دولاراً خسارة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T05:59:16+0000
ارتفاع أسعار الذهب بعد 45 دولاراً خسارة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الأربعاء، بعد أن اتسعت خسائره بقوة في الساعات الأخيرة ليوم أمس الثلاثاء ليخسر مستويات الـ 1811 دولارًا ويهبط بعد ذلك إلى 1765 دولارًا للأوقية.

وتأتي الخسارة يوم أمس مدفوعًا بالصعود القوي لمؤشر الدولار الأمريكي فوق مستويات الـ 106.79 أمام سلة من العملات الأجنبية، مع تسعير الأسواق لرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المرتقب نهاية هذا الشهر.

وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في اغسطس/آب على  1,767.30 دولارا للأونصة وقت كتابة الخبر, مرتفعا بنسبة 0.19%.

ويعزى الارتفاع القليل في اسعار الذهب هذا اليوم إلى أن عقود مؤشر الدولار, الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.05% للمتاجرة به على  106.26 دولارا.

وبالنسبة للمعادن الاخرى هبط سعر الفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على  19.08 دولارا للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 1.71% لتتم المتاجرة به على  3.37 دولارات للرطل.

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