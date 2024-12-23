ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الذهب في المعاملات الفورية يوم الاثنين، بعد انخفاض الدولار وبسبب موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2626.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2642.10 دولارا.

ودفع خفض أسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بواقع 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر/كانون الأول، والمذكرة الحذرة التي أصدرتها توقعاته الاقتصادية وتوقعاته بإجراء تخفيضات أقل في عام 2025، الذهب إلى أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عندما أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تباطؤ التضخم.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تباطؤ التضخم الشهري في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تحسن طفيف في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 29.72 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1 بالمئة إلى 935.47 دولارا في حين أضاف البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 922.31 دولارا.