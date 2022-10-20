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ارتفاع أسعار الذهب بعد استقرار الدولار 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-20T05:06:07+0000
ارتفاع أسعار الذهب بعد استقرار الدولار 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، بعد استقرار الدولار، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

وبحلول الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1630.04 دولاراً للأونصة. وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر / أيلول في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولاراً للأونصة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.17% إلى 1636.90 دولاراً للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8% أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزاً بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2%. ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.36 دولاراً للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 878.52 دولاراً للأونصة، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1988.78 دولاراً للأونصة.

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