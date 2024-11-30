ارتفاع أسعار الذهب ببغداد و استقرارها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 567 الف دينار، وسعر الشراء 563 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 537 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 533 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 الف دينار 580 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 الفا و 550 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 650 الف دينار، وعيار 22 بيع 597 ألف دينار، وعيار 21 بيع 670 ألف دينار، وعيار 18 بيع 488 ألف دينار.