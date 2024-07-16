ارتفاع أسعار الذهب ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 515 الف دينار، وسعر الشراء 511 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 485 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 481 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 515 الف دينار 525 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 485 الفا، و495 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 575 ألف دينار ،وعيار 21 بيع 505 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 430 الف دينار.