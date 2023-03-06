ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 404 الآف دينار، وسعر شراء 400 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الاحد 401 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 374 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 370 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).