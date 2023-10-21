ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت ، (21 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 404 آلاف دينار، وسعر الشراء 400 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 374 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 370 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار ، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار ، وسجل عيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.