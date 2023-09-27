ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 415 الف دينار، وسعر الشراء 411 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 385 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 381 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار، وعيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.