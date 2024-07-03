ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 486 الف دينار، وسعر الشراء 482 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 456 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 452 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 490 الف دينار500 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين460 الفاً و470 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 560 ألف دينار، وعيار 21 بيع 490 الف دينار، وعيار 18 بيع 420 الف دينار.