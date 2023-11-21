ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (21 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 438 الف دينار، وسعر الشراء 434 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 408 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء304 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين410 آلاف و 420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 505 الف دينار ،وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، وعيار 18 بيع 385 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.