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ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-13T08:48:04+0000
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء (13 تشرين الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 362 الف دينار فيما كانت الاسعار ليوم الاثنين الماضي 360 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 358 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 332 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 328 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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