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ارتفاع أسعار الذهب الى أعلى مستوى في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-16T08:18:28+0000
ارتفاع أسعار الذهب الى أعلى مستوى في أسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر كانون الأول عند 1858.13 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار. هذا ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن الفدرالي الأميركي، والمقرر صدوره في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5% إلى 1041.35 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة 0.7% إلى 24.66 دولار للأونصة.

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