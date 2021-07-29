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ارتفاع أسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-29T09:23:41+0000
ارتفاع أسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (29 تموز 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ارتفاعاً طرأ، اليوم، على أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، مبيناً أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 373 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 368 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 343 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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