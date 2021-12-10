ارتفاع أسعار الذهب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي، مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1778.13 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1779.30 دولارا للأونصة، وفقا لوكالة "رويترز"

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، واجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 942.50 دولارا، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1814.74 دولارا.