سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-10T07:15:21+0000
ارتفاع أسعار الذهب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي، مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1778.13 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1779.30 دولارا للأونصة، وفقا لوكالة "رويترز"

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، واجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 942.50 دولارا، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1814.74 دولارا.

related

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-14 09:09:53
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

الذهب يرتفع مع زيادة آمال التحفيز الامريكي

Date: 2021-01-07 09:36:59
الذهب يرتفع مع زيادة آمال التحفيز الامريكي

على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-27 08:54:40
على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-15 07:03:09
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-10-09 07:42:23
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الذهب يرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-11-11 11:14:49
الذهب يرتفع في الأسواق العراقية

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-14 07:36:55
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية