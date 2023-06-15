ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح يوم امس الاربعاء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147350 دينارا مقابل 100 دولار.