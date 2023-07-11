ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 147800 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.