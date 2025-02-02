ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق بورصات بغداد واربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع إغلاق البورصات مساء اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150,350 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بـ150,300 دينار صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت أيضاً ارتفاعاً، إذ بلغ سعر البيع 151,500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 149,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 150,300 دينار لكل 100 دولار للبيع، و150,200 دينار لكل 100 دولار للشراء.