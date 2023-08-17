ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاربعاء 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153300 دينار، وسعر الشراء 153200 دينار مقابل 100 دولار.