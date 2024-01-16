ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار امس الاثنين 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 153000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.