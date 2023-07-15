ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 147100 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار، وسعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.