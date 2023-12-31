ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الاحد ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 152050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 152200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار.