ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت اسعار الدولار يوم امس الثلاثاء 148250 دينارا عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 148800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 148600 دينار مقابل 100 دولار.