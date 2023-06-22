ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس الاربعاء 146350 دينارا.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.