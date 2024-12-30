ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد وعاصمة إقليم كوردستان أربيل، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر صرف الدولار 151600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر 151400 دينار صباح أمس الأحد.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما سجل سعر الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، سجل الدولار أيضاً ارتفاعاً، حيث وصل سعر البيع إلى 151700 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151600 دينار لكل 100 دولار.