ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد، وكذلك أسواق مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسعار صرف الدولار الأمريكي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار سجلت ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث بلغ سعر صرف الدولار 150,200 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كان السعر يوم أمس الثلاثاء 149,900 دينار مقابل 100 دولار.

كما أشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة في أسواق بغداد قد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151,250 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد ارتفع الدولار أيضا، حيث سجلت محال الصيرفة سعر البيع 150,000 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,900 دينار.